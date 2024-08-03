Глава ГУР Буданов допустил уничтожение Керченского моста в ближайшее время: Работа идет

Украинские защитники могут уничтожить мост уже в этом году, – допустил Кирилл Буданов.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что о шансе на уничтожение Керченского моста в этом году. Он сказал, что работа по подготовке к уничтожению моста продолжается. Есть шансы на его разрушение в ближайшие несколько месяцев.

"Все работают. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все требует комплексного решения. Работа идет", - заявил Буданов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен мост, Буданов ответил: "Шансы есть".

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что у Украины есть план возвращения Крыма.

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