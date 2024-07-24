Сырский о возвращении Крыма: сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в планах Киева вернуть Крым.

Источник фото: Alessio Mamo/The Guardian

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью британскому изданию «The Guardian», обнародованном 24 июля, рассказал, что украинские военные с помощью беспилотников-камикадзе большой дальности попали в «около 200 объектов критической инфраструктуры» в россии.

По словам Сырского, все эти объекты были связаны с «военной логистикой» и включали заводы, склады топлива и боеприпасов.

Тем временем морские беспилотники потопили около трети Черноморского военно-морского флота рф. «Для них это действительно стало ловушкой, а для некоторых [судов] могилой», – сказал Сырский.

По его словам, кремль был вынужден полностью выйти из порта Севастополя во временно оккупированном Крыму после ряда украинских атак.

Сырский подчеркнул, что в планах Киева вернуть Крым. «Это реально. Конечно, это великая военная тайна», – сказал генерал.

Однако он подчеркнул, что Украина сделает «все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что важно сохранить жизнь наших бойцов, а не защищать развалины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.