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Сырский о возвращении Крыма: сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года

10:06, 24 июля 2024
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в планах Киева вернуть Крым.
Сырский о возвращении Крыма: сделаем все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года
Источник фото: Alessio Mamo/The Guardian
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью британскому изданию «The Guardian», обнародованном 24 июля, рассказал, что украинские военные с помощью беспилотников-камикадзе большой дальности попали в «около 200 объектов критической инфраструктуры» в россии.

По словам Сырского, все эти объекты были связаны с «военной логистикой» и включали заводы, склады топлива и боеприпасов.

Тем временем морские беспилотники потопили около трети Черноморского военно-морского флота рф. «Для них это действительно стало ловушкой, а для некоторых [судов] могилой», – сказал Сырский.

По его словам, кремль был вынужден полностью выйти из порта Севастополя во временно оккупированном Крыму после ряда украинских атак.

Сырский подчеркнул, что в планах Киева вернуть Крым. «Это реально. Конечно, это великая военная тайна», – сказал генерал.

Однако он подчеркнул, что Украина сделает «все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что важно сохранить жизнь наших бойцов, а не защищать развалины.

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