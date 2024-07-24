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Потери рф на фронте в три раза выше, чем в Украины, а на отдельных направлениях даже больше, — Сырский

09:42, 24 июля 2024
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что важно сохранить жизнь наших бойцов, а не защищать развалины.
Потери рф на фронте в три раза выше, чем в Украины, а на отдельных направлениях даже больше, — Сырский
Источник фото: Alessio Mamo/The Guardian
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «The Guardian» заявил, что страна-агрессор имеет гораздо лучшие ресурсы. У них всего больше: танков, БМП, солдат. По его словам, если в начале рф имела 100 000 солдат, то сейчас количество возросло до 520 000, а к концу 2024 года их будет 690 000.

«Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу», - сказал он. По словам Сырского, с 2022 года количество российских танков выросло вдвое – с 1700 до 3500. Артиллерийские системы выросли втрое, а бронетранспортеры выросли с 4500 до 8900. «Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах», – сказал Сырский. «Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества».

Александр Сырский заявил в интервью «The Guardian», опубликованном в среду, 24 июля, что потери кремля были «втрое» больше украинских, а на отдельных направлениях «даже больше».

«Их количество убитых гораздо больше», - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Главком ВСУ также противопоставил свою тактику ведения боя тактике российских командиров, которые известны тем, что жертвуют большим количеством солдат, чтобы получить «100-200 метров».

«Для нас очень важно сохранить жизнь наших солдат. Мы не защищаем руины насмерть», — подчеркнул он.

Сырский подчеркнул, что не желает «достигать целей любой ценой» или бросать украинских защитников на «напрасные нападения». Именно поэтому, по его словам, иногда Силам обороны Украины приходилось отходить на более выгодные позиции.

Также Главнокомандующий отметил, что «важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг».

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