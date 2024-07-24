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Испанского пенсионера, пославшего взрывчатку в посольство Украины, приговорили к 18 годам

09:24, 24 июля 2024
Пенсионер должен выплатить 1500 евро компенсации сотруднику посольства Украины в Мадриде.
Испанского пенсионера, пославшего взрывчатку в посольство Украины, приговорили к 18 годам
Источник фото: Associated Press
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Верховный суд Испании во вторник, 23 июля, вынес приговор 74-летнему государственному служащему в отставке, который в 2022 году посылал свертки со взрывчаткой в ​​посольство Украины в Мадриде и другие ведомства страны. Об этом сообщило агентство «Reuters».

Помпейо Гонсалес Паскуаль был арестован в январе 2023 года после того, как в конце 2022 года послал посылки с самодельной взрывчаткой на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США в Мадриде, военно-воздушной базы и производителя оружия.

Большинство из них было обезврежено, хотя при взрыве одного из них получил легкие ранения сотрудник службы безопасности украинского посольства.

Суд приговорил Гонсалеса Паскуаля к 10 годам заключения по обвинению в терроризме и еще восемь лет – за изготовление взрывных устройств с этой целью, говорится в решении суда.

Пенсионер также должен выплатить 1500 евро компенсации сотруднику посольства Украины в Мадриде, пострадавшему в результате детонации его взрывчатки.

Суд еще должен вынести отдельное решение о заключении пенсионера, который может подать апелляцию на приговор.

В ходе расследования полиция обнаружила на взрывных устройствах следы ДНК, которые совпадают с ДНК Гонсалеса. А записи, предоставленные интернет-магазином Amazon, показали, что мужчина покупал прекурсоры для взрывчатки в июне и июле 2022 года.

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