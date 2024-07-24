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Іспанського пенсіонера, який надіслав вибухівку в посольство України, приговорили до 18 років

09:24, 24 липня 2024
Пенсіонер має виплатити 1500 євро компенсації співробітнику посольства України в Мадриді.
Іспанського пенсіонера, який надіслав вибухівку в посольство України, приговорили до 18 років
Джерело фото: Associated Press
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Верховний суд Іспанії у вівторок, 23 липня, виніс вирок 74-річному державному службовцю у відставці, який у 2022 році надсилав пакунки з вибухівкою до посольства України в Мадриді та інших відомств країни. Про це повідомило агентство «Reuters».

Помпейо Гонсалес Паскуаль був заарештований у січні 2023 року після того, як наприкінці 2022 року надіслав посилки із саморобною вибухівкою на ім’я прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, посольств України та США в Мадриді, військово-повітряної бази та виробника зброї.

Більшість з них були знешкоджені, хоча під час вибуху однієї із них отримав легкі поранення співробітник служби безпеки українського посольства.

Суд засудив Гонсалеса Паскуаля до 10 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі і ще вісім років – за виготовлення вибухових пристроїв із цією метою, йдеться в рішенні суду.

Пенсіонер також має виплатити 1500 євро компенсації співробітнику посольства України в Мадриді, який постраждав у результаті детонації його вибухівки.

Суд ще має винести окреме рішення про ув’язнення пенсіонера, який може подати апеляцію на вирок.

Під час розслідування поліція виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, що збігаються з ДНК Гонсалеса. А записи, надані інтернет-магазином Amazon, показали, що чоловік купував прекурсори для вибухівки у червні та липні 2022 року.

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