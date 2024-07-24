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Україна не вступить до ЄС без вирішення «Волинського питання» – міністр оборони Польщі

08:48, 24 липня 2024
Вступ України до ЄС не буде можливим, якщо «питання Волині» залишиться невирішеним, заявив міністр оборони Польщі.
Україна не вступить до ЄС без вирішення «Волинського питання» – міністр оборони Польщі
Джерело фото: Polsat News
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща підтримує Україну, наскільки може, хоча у відносинах між країнами «не все ідеально» через невирішеність історичних питань. За його словами, Польща не зможе погодитися на вступ України до ЄС доти, доки сторони не вирішать питання довкола подій на Волині у роки Другої світової війни. Про це він сказав в ефірі «Polsat News».

Він зазначив, що реальна політика «має поставити ультиматум» і вступ України до ЄС не буде можливим, якщо «питання Волині» залишиться невирішеним.

Міністр зазначив також, що для Польщі «кінець війни означає лише перемогу України», а будь-який інший варіант становить пряму загрозу війни для Польщі.

«Тут вирішується питання безпеки Польщі і питання Європи», – зазначив він.

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