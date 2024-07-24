Розраховуйте на себе, ми робимо усе можливе, – у ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими

Все в наших руках і залежить від кожного з нас, наголосив виконавчий директор ДТЕК.

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму. Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV», якого цитує «ЕП».

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив, що погоджується з порадою: «Розраховуйте на себе».

«Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше)», - заявив він.

Водночас він висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7.

Крім цього, він додав, що очікує від Уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

«Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах», - зазначив Сахарук.

Раніше очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в Україні відключення світла будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.