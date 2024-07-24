«Динамо» розгромило сербський «Партизан» у кваліфікаційному матчі до Ліги Чемпіонів

Із рахунком 6:2 українська команда перемогла сербів.

Джерело фото: fcdynamo.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 липня відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25 між українським «Динамо» Київ та сербським клубом «Партизан» Белград. Українська команда здобула розгромну перемогу 6:2.

Матч пройшов в польському Любліні на «Арені Люблін». Обидві команди зайняли другі місця у місцевих чемпіонатах. Матч відповідь у Белграді відбудеться 31 липня.

Цей поєдинок став для підопічних Олександра Шовковського першим офіційним у новому сезоні. Він вийшов результативним, хоча динамівці і пропустили першими.

За «Динамо» голи забивали Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов і Піхальонок. За сербів дубль оформив Салданья.

Джерело фото: fcdynamo.com

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.