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«Динамо» розгромило сербський «Партизан» у кваліфікаційному матчі до Ліги Чемпіонів

08:12, 24 липня 2024
Із рахунком 6:2 українська команда перемогла сербів.
«Динамо» розгромило сербський «Партизан» у кваліфікаційному матчі до Ліги Чемпіонів
Джерело фото: fcdynamo.com
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23 липня відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25 між українським «Динамо» Київ та сербським клубом «Партизан» Белград. Українська команда здобула розгромну перемогу 6:2.

Матч пройшов в польському Любліні на «Арені Люблін». Обидві команди зайняли другі місця у місцевих чемпіонатах. Матч відповідь у Белграді відбудеться 31 липня.

Цей поєдинок став для підопічних Олександра Шовковського першим офіційним у новому сезоні. Він вийшов результативним, хоча динамівці і пропустили першими.

За «Динамо» голи забивали Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов і Піхальонок. За сербів дубль оформив Салданья.

Джерело фото: fcdynamo.com

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