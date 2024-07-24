«Динамо» разгромило сербский «Партизан» в квалификационном матче в Лигу Чемпионов

Со счетом 6:2 украинская команда победила сербов.

Источник фото: fcdynamo.com

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23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград. Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.

Матч прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли второе место в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Этот поединок стал для подопечных Александра Шовковского первым официальным в новом сезоне. Он получился результативным, хотя динамовцы и пропустили первыми.

За «Динамо» голы забивали Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок. По сербам дубль оформил Салданья.

Источник фото: fcdynamo.com

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