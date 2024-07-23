Джо Байден впервые появился на публике после снятия с выборов, видео

Джо Байден отправился в Белый дом из своего дома в в Регобот Бич в штате Делавэр.

Во вторник, 23 июня, президент США Джо Байден появился на публике впервые с тех пор как у него диагностировали коронавирусную болезнь, а также после выхода из предвыборной гонки.

Байден отправился в Белый дом из своего дома в в Регобот Бич в штате Делавэр, где находился после обнаруженного COVID-19.

Он отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

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