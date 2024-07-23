Джо Байден вперше з’явився на публіці після зняття з виборів, відео

Джо Байден вирушив у Білий дім зі свого будинку в Регобот Біч у штаті Делавер.

У вівторок, 23 червня, президент США Джо Байден з'явився на публіці вперше з того часу, як у нього діагностували коронавірусну хворобу, а також після виходу з передвиборчих перегонів.

Байден вирушив до Білого дому зі свого будинку в Регобот Біч у штаті Делавер, де знаходився після виявленого COVID-19.

Він відмовився спілкуватися з журналістами, але сказав, що почувається добре.

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