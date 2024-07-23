Військовий у відпустку поїхав з дружиною у Карпати, але його зупинили й відвезли до ТЦК: деталі інциденту

Чоловіка відвезли до ТЦК, який знаходиться в десятках кілометрів від місця, де він з дружиною вийшли з потяга.

Фото: instagram.com/lesia_cat_killer

Військовослужбовець ЗСУ Владислав разом із дружиною поїхав у свою відпустку відпочити в Карпатах. Проте на станції в селі Кваси його «забрали» прикордонники для «перевірки». Чоловіка відпустили лише за вісім годин. Про це розповіла дружина військового, письменниця Олеся Котубей-Геруцька на своїй сторінці у Instagram.

За словами дівчини, о 09:30 на платформі у селі Кваси Закарпатської області її чоловіка Влада зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Військовий показав УБД й дозвіл на відпустку. Подружжя також назвало мету і маршрут свого походу, хоча, як зазначила Олеся, у прикордонній зоні вони не перебували.

Далі, як пише дівчина, її чоловікові сказали «проїхати» у прикордонне село Ділове, за 36 кілометрів від місця, де вони вийшли з поїзда.

Коли вони приїхали на місце, чоловіка забрали у відділ прикордонної служби, але її з ним не пропустили, оскільки вона «жінка», відправивши «пити каву в магазин». За словами дівчини, їй довелося чекати на вулиці біля місцевого Будинку культури.

Згодом чоловік зателефонував Олесі й розповів, що його «кудись везуть». Дружина військового зв’язалася з ужгородською Військовою службою правопорядку, яка повідомила, що Влад у Хустському ТЦК, за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише о 17:49. За словами Олесі, назад до Ділового Влада не змогли привезти, а сказали, що доставлять його у селище Солотвино.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі hromadske пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів.

Тому, за її словами, прикордонники «ретельно», але «толерантно» перевіряють усіх військовозобов’язаних, які перебувають у прикордонній зоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.