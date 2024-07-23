Практика судів
  1. В Україні

Військовий у відпустку поїхав з дружиною у Карпати, але його зупинили й відвезли до ТЦК: деталі інциденту

21:33, 23 липня 2024
Чоловіка відвезли до ТЦК, який знаходиться в десятках кілометрів від місця, де він з дружиною вийшли з потяга.
Військовий у відпустку поїхав з дружиною у Карпати, але його зупинили й відвезли до ТЦК: деталі інциденту
Фото: instagram.com/lesia_cat_killer
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовець ЗСУ Владислав разом із дружиною поїхав у свою відпустку відпочити в Карпатах. Проте на станції в селі Кваси його «забрали» прикордонники для «перевірки». Чоловіка відпустили лише за вісім годин. Про це розповіла дружина військового, письменниця Олеся Котубей-Геруцька на своїй сторінці у Instagram.

За словами дівчини, о 09:30 на платформі у селі Кваси Закарпатської області її чоловіка Влада зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Військовий показав УБД й дозвіл на відпустку. Подружжя також назвало мету і маршрут свого походу, хоча, як зазначила Олеся, у прикордонній зоні вони не перебували.

Далі, як пише дівчина, її чоловікові сказали «проїхати» у прикордонне село Ділове, за 36 кілометрів від місця, де вони вийшли з поїзда.

Коли вони приїхали на місце, чоловіка забрали у відділ прикордонної служби, але її з ним не пропустили, оскільки вона «жінка», відправивши «пити каву в магазин». За словами дівчини, їй довелося чекати на вулиці біля місцевого Будинку культури.

Згодом чоловік зателефонував Олесі й розповів, що його «кудись везуть». Дружина військового зв’язалася з ужгородською Військовою службою правопорядку, яка повідомила, що Влад у Хустському ТЦК, за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише о 17:49. За словами Олесі, назад до Ділового Влада не змогли привезти, а сказали, що доставлять його у селище Солотвино.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі hromadske пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів.

Тому, за її словами, прикордонники «ретельно», але «толерантно» перевіряють усіх військовозобов’язаних, які перебувають у прикордонній зоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директорка секретної служби США звільнилася, так і не давши чіткі відповіді законодавцям про обставини замаху на Трампа

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл повідомила, що йде у відставку

Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Спроба вбивства Трампа: директорка секретної служби США розлютила законодавців відсутністю чітких відповідей

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл розлютила законодавців від обох партій нечіткими відповідями щодо стрілянини по Дональду Трампу

Ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані, отримали спеціальну галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Військовозобов’язаних, які оновили дані в строк, помітили спеціальною позначкою в Резерв+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова