Военный в отпуск уехал с женой в Карпаты, но его остановили и увезли в ТЦК: детали инцидента

Мужчину отвезли в ТЦК, который находится в десятках километров от места, где он с женой вышли из поезда.

Фото: instagram.com/lesia_cat_killer

Военнослужащий ВСУ Владислав вместе с женой уехал в свой отпуск отдохнуть в Карпатах. Однако на станции в селе Квасы его забрали пограничники для проверки. Мужчину отпустили только через восемь часов. Об этом рассказала жена военного, писательница Олеся Котубей-Геруцкая на своей странице в Instagram.

По ее словам, в 09:30 на платформе в селе Квасы Закарпатской области ее мужа Влада остановили правоохранители и пограничники, чтобы проверить документы. Военный показал УБД и разрешение на отпуск. Супруги также назвали цель и маршрут своего похода, хотя, как отметила Олеся, в приграничной зоне они не находились.

Далее, как пишет девушка, ее мужу сказали «проехать» в пограничное село Деловое, в 36 километрах от места, где они вышли из поезда.

Когда они приехали на место, мужчину забрали в отдел пограничной службы, но ее с ним не пропустили, поскольку она «женщина», отправив «пить кофе в магазин». По словам девушки, ей пришлось ждать на улице возле местного Дома культуры.

Впоследствии муж позвонил Олесе и рассказал, что его «куда-то везут». Жена военного связалась с ужгородской Военной службой правопорядка, которая сообщила, что Влад в Хустском ТЦК, в 70 километрах от Делового, куда супругов привезли из Квасов.

Военного отпустили только в 17:49. По словам Олеси, обратно в Деловое Влада не смогли привезти, а сказали, что доставят его в поселок Солотвино.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в комментарии hromadske пояснила, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов.

Поэтому, по ее словам, пограничники «тщательно», но «толерантно» проверяют всех находящихся в пограничной зоне военнообязанных.

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