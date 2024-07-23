Практика судов
  1. В Украине

Военный в отпуск уехал с женой в Карпаты, но его остановили и увезли в ТЦК: детали инцидента

21:33, 23 июля 2024
Мужчину отвезли в ТЦК, который находится в десятках километров от места, где он с женой вышли из поезда.
Военный в отпуск уехал с женой в Карпаты, но его остановили и увезли в ТЦК: детали инцидента
Фото: instagram.com/lesia_cat_killer
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащий ВСУ Владислав вместе с женой уехал в свой отпуск отдохнуть в Карпатах. Однако на станции в селе Квасы его забрали пограничники для проверки. Мужчину отпустили только через восемь часов. Об этом рассказала жена военного, писательница Олеся Котубей-Геруцкая на своей странице в Instagram.

По ее словам, в 09:30 на платформе в селе Квасы Закарпатской области ее мужа Влада остановили правоохранители и пограничники, чтобы проверить документы. Военный показал УБД и разрешение на отпуск. Супруги также назвали цель и маршрут своего похода, хотя, как отметила Олеся, в приграничной зоне они не находились.

Далее, как пишет девушка, ее мужу сказали «проехать» в пограничное село Деловое, в 36 километрах от места, где они вышли из поезда.

Когда они приехали на место, мужчину забрали в отдел пограничной службы, но ее с ним не пропустили, поскольку она «женщина», отправив «пить кофе в магазин». По словам девушки, ей пришлось ждать на улице возле местного Дома культуры.

Впоследствии муж позвонил Олесе и рассказал, что его «куда-то везут». Жена военного связалась с ужгородской Военной службой правопорядка, которая сообщила, что Влад в Хустском ТЦК, в 70 километрах от Делового, куда супругов привезли из Квасов.

Военного отпустили только в 17:49. По словам Олеси, обратно в Деловое Влада не смогли привезти, а сказали, что доставят его в поселок Солотвино.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в комментарии hromadske пояснила, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов.

Поэтому, по ее словам, пограничники «тщательно», но «толерантно» проверяют всех находящихся в пограничной зоне военнообязанных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу

Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова