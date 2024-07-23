В Тернополе задержан руководитель районного ТЦК, которого подозревают во взяточничестве — СМИ

Задержание руководителя районного ТЦК произошло во время очередного заседания совета обороны Тернопольщины.

Фото: te.20minut.ua

В Тернополе во время заседания совета обороны задержали руководителя Борщевского ТЦК и СП. Военного подозревают в систематическом вымогательстве и получении денег от уклонистов. Об этом сообщило издание zaxid.net со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольщины.

Сейчас на территории правоохранители совместно со спецназначенцами проводят более 30 обысков в Чортковском и Тернопольском районах.

Задержание руководителя районного ТЦК произошло во время очередного заседания совета обороны Тернопольщины 23 июля в помещении Тернопольского областного совета, сообщили «Тернополяне».

По данным СМИ, присутствовавшие на заседании очевидцы рассказали, что оборонный совет области начался с доклада руководителя полиции Тернопольщины Сергея Зюбаненко.

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