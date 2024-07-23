У Тернополі затримали керівника районного ТЦК, якого підозрюють у хабарництві — ЗМІ

Затримання керівника районного ТЦК відбулося під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини

Фото: te.20minut.ua

У Тернополі під час засіданні ради оборони затримали керівника Борщівського ТЦК та СП. Військового підозрюють у систематичному вимаганні і отриманні грошей від ухилянтів. Про це повідомило видання zaxid.net з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільщини.

Наразі на території правоохоронці спільно з спецпризначенцями проводять більше, ніж 30 обшуків в Чортківському та Тернопільському районах.

Затримання керівника районного ТЦК відбулося під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня в приміщенні Тернопільської обласної ради, повідомили «Тернополяни».

За даними ЗМІ, очевидці, які були присутні на засіданні розповіли, що оборонна рада області розпочалася з доповіді керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка.

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