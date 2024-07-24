Рассчитывайте на себя, мы делаем все возможное, – в ДТЭК дали совет украинцам в подготовке к зиме

Все в наших руках и зависит от каждого из нас, подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы пройти легче следующую зиму. Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме «Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV», которого цитирует «ЭП».

На вопрос модератора о советах украинцам в подготовке к зиме он заявил, что согласен с советом: «Рассчитывайте на себя».

«Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-нибудь из этого, у него точно (зима пройдет легче)», - заявил он.

В то же время он выразил надежду, что остальное будет сделано энергетиками, которые работают 24 на 7.

Кроме того, он добавил, что ожидает от Правительства и всех участников процесса подготовки энергетики к зиме кратное увеличение скорости.

«Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-то успеем во всех процессах», - отметил Сахарук.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине отключения света будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре.

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