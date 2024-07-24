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Украина не вступит в ЕС без решения «Волынского вопроса» – министр обороны Польши

08:48, 24 июля 2024
Вступление Украины в ЕС не будет возможным, если «вопрос Волыни» останется нерешенным, заявил министр обороны Польши.
Украина не вступит в ЕС без решения «Волынского вопроса» – министр обороны Польши
Источник фото: Polsat News
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша поддерживает Украину, насколько может, хотя в отношениях между странами «не все идеально» из-за нерешенности исторических вопросов. По его словам, Польша не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока стороны не решат вопрос вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны. Об этом он сказал в эфире «Polsat News».

Он отметил, что реальная политика «должна поставить ультиматум» и вступление Украины в ЕС не будет возможным, если «вопрос Волыни» останется нерешенным.

Министр отметил также, что для Польши «конец войны означает только победу Украины», а любой другой вариант представляет прямую угрозу для Польши.

«Здесь решаются вопросы безопасности Польши и вопросы Европы», – отметил он.

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