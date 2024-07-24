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Втрати рф на фронті втричі вищі, ніж в України, а на окремих напрямках навіть більше, — Сирський

09:42, 24 липня 2024
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що важливо зберегти життя наших бійців, а не захищати руїни.
Втрати рф на фронті втричі вищі, ніж в України, а на окремих напрямках навіть більше, — Сирський
Джерело фото: Alessio Mamo/The Guardian
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «The Guardian» заявив, що країна-агресор має набагато кращі ресурси. У них всього більше: танків, БМП, солдатів. За його словами, якщо на початку рф мала 100 000 солдат, то зараз кількість зросла до 520 000, а до кінця 2024 року їх буде 690 000.

«Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь», — сказав він. За словами Сирського, з 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі – з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли з 4500 до 8900. «Противник має значну перевагу в силах і засобах», – сказав Сирський. «Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості».

Олександр Сирський у інтерв'ю «The Guardian», опублікованому у середу, 24 липня заявив, що втрати кремля були «втричі» більші за українські, а на окремих напрямках «навіть більше».

«Їхня кількість вбитих набагато більша», - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Головком ЗСУ також протиставив свою тактику ведення бою тактиці російських командирів, які відомі тим, що жертвують великою кількістю солдат, щоб отримати «100-200 метрів».

«Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть», — наголосив він.

Сирський підкреслив, що не бажає «досягати цілей за будь-яку ціну» або кидати українських захисників на «марні напади». Саме тому, за його словами, іноді Силам оборони України доводилося відходити на «більш вигідні позиції».

Також Головнокомандувач зазначив, «важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок».

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