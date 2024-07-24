Сирський про повернення Криму: зробимо все можливе, щоб вийти на кордони 1991 року

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що у планах Києва повернути Крим.

Джерело фото: Alessio Mamo/The Guardian

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю британському виданню «The Guardian», оприлюдненому 24 липня, розповів, що українські військові за допомогою безпілотників-камікадзе великої дальності поцілили у «близько 200 об’єктів критичної інфраструктури» в росії.

За словами Сирського, всі ці об’єкти були пов’язані з «військовою логістикою» і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Тим часом морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту рф. «Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких [суден] могилою», – сказав Сирський.

За його словами, кремль був змушений «повністю вийти» з порту Севастополя в тимчасово окупованому Криму після низки українських атак.

Сирський наголосив, що у планах Києва повернути Крим. «Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця», – сказав генерал.

Однак він підкреслив, що Україна зробить «все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року».

Як писала «Судово-юридична газета», Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що важливо зберегти життя наших бійців, а не захищати руїни.

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