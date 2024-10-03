Украина требует от Арбитражного трибунала в Гааге обязать россию снести Керченский мост

В Арбитражном трибунале представительница Украины заявила, что россия незаконно построила этот мост и именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

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В четверг, 3 октября, Украина выступила во время устных слушаний по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и призвала трибунал обязать россию снести Керченский мост. Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

Заместитель Агента Украины Оксана Золотарева заявила в Арбитражном трибунале, что у Украины есть очень важный запрос для будущего Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря.

«Трибунал должен обязать россию демонтировать и убрать так называемый «Керченский мост». Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем», - подчеркнула Золотарева.

Она добавила, что россия незаконно построила этот мост, поэтому именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

«россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия», - сказала Золотарева.

Ранее глава ГУР Буданов допустил уничтожение Керченского моста в ближайшее время.

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