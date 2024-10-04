Особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста — разъясняет Минюст

По желанию лица, находящегося в отпуске, оно может работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

Иллюстративное фото из открытых источников

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Кроме матери или отца ребенка, этот отпуск может быть использован полностью или частично также:

бабой, дедом;

другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;

одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Право на отпуск по уходу за ребенком может использовать одновременно только одно из указанных лиц.

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста необходимо обратиться к работодателю со следующими документами:

письменное заявление на имя работодателя;

копия свидетельства рождения ребенка (для подтверждения возраста ребенка).

Бабе, деду или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (учебы, службы) одного из родителей ребенка о том, что он (она) вышел (вышла) на работу до истечения срока этого отпуска.

По желанию лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, оно может работать на условиях неполного рабочего времени или дома. При выходе на работу отпуск прерывается, однако выплата пособия при рождении ребенка не прекращается.

Зачисление декретного отпуска в стаж работы

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста относится как к общему, так и к непрерывному стажу работы, и к стажу работы по специальности.

Но время отпусков в стаж работы, дающего право на ежегодный отпуск, не засчитывается.

Кроме того, такой период относят к:

страхового стажа как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса; страхового стажа для назначения пенсии

Досрочный выход из декретного отпуска

Находясь в декретном отпуске, женщина, мужчина или другие родственники имеют право прервать его.

О досрочном прекращении такого отпуска следует сообщить работодателю не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения такого отпуска.

О таком намерении необходимо указать в соответствующем заявлении, на основании которого работодатель выдает приказ о досрочном выходе из декретного отпуска. После чего другой родственник может оформить отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет на себя.

Помощь при рождении ребенка

Родители при рождении первого и каждого последующего ребенка получают пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Выплата этого пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 грн, остальную сумму пособия выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Является ли декретный отпуск основанием для увольнения с военной службы?

Право на отсрочку от мобилизации имеют именно женщины. А вот уходящий в отпуск по уходу за ребенком человек не может иметь права на отсрочку от призыва на этом основании.

Вместе с тем некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. Например, мужчины, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей или родители-одиночки.

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