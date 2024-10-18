У Житомирському апеляційному суді обрали заступника голови суду та секретаря судової палати

На посаду заступника голови суду обрано Наталю Григорусь.

У Житомирському апеляційному суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду заступника голови суду та секретаря судової палати з розгляду цивільних справ.

Так, згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування, на посаду заступника голови Житомирського апеляційного суду обрано суддю судової палати з розгляду цивільних справ Григорусь Наталю Йосипівну.

Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» секретарем судової палати з розгляду цивільних справ обрано суддю цієї палати Микитюк Ольгу Юріївну.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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