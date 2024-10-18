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Коли українці отримають першу виплату кешбеку за купівлю українських товарів — відповідь

16:46, 18 жовтня 2024
Українцям перерахують сумарно 37,2 млн гривень, накопичені за покупки у вересні.
Коли українці отримають першу виплату кешбеку за купівлю українських товарів — відповідь
Фото: epravda.com.ua
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Перша виплата «Національного кешбеку» буде перерахована на картки українців з 22 по 31 жовтня. Про це повідомляє Мінекономіки.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень.

За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 тисяч. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.

Так, українцям перерахують сумарно 37,2 млн гривень, накопичені за покупки у вересні.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тисяч станом на кінець вересня, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Витратити свій кешбек можна на послуги комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запустили Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

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кешбек

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