Когда украинцы получат первую выплату кэшбека за покупку украинских товаров — ответ

Украинцам перечислят суммарно 37,2 млн. гривен, накопленные за покупки в сентябре.

Фото: epravda.com.ua

Первая выплата «Национального кэшбека» будет перечислена на карточки украинцев с 22 по 31 октября. Об этом сообщает Минэкономики.

Денежные средства будут начислены тем гражданам, которые имели покупки украинских товаров и сумма кэшбека составляла более 2 грн за сентябрь.

По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 тысяч. У других или не было начислений или они составляли менее 2 гривен.

Так, украинцам перечислят суммарно 37,2 млн. гривен, накопленные за покупки в сентябре.

Условием выплаты кэшбека является активация карты для выплат в Дії. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кэшбек в октябре. Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тысяч к концу сентября, может это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре.

Полученный кэшбек не будет облагаться налогом. Потратить свой кэшбек можно на коммунальные услуги, медицинские, транспорт и другие. Либо задонатить на ВСУ, либо приобрести военные облигации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кешбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

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