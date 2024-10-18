OpenAI выпустила приложение ChatGPT для Windows

Программа ChatGPT для Windows может работать на большинстве компьютеров с Windows 10, но имеет определенные ограничения.

Компания OpenAI объявила о начале тестирования специального приложения ChatGPT для Windows.

В настоящее время приложение доступно только пользователям ChatGPT Plus, Team, Enterprise и Edu. По словам OpenAI, это первая версия, которая появилась раньше «полноценного приложения» в конце года.

Как и в случае с приложением ChatGPT для macOS, приложение ChatGPT для Windows позволяет сворачивать его в небольшое «дополнительное» окно рядом с другими приложениями во время работы.

Можно быстро получить доступ к нему, используя клавиши Alt+Space.

Пользователь может загружать файлы и фотографии, получать краткие изложения документов и создавать изображения с помощью генератора изображений DALL-E 3 от OpenAI.

Программа доступна в Microsoft Store и позволяет скачивать файлы и фотографии в ChatGPT. Есть доступ к предварительному просмотру модели OpenAI o1, способной «размышлять». Однако приложению не хватает нескольких функций, в частности расширенного голосового режима.

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