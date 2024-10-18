НАТО выразило солидарность с Румынией после нарушения ее воздушного пространства

НАТО обеспокоено важностью противовоздушной обороны Альянса.

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НАТО подтвердило свою солидарность с Румынией в связи с недавним инцидентом, когда Минобороны страны сообщило о нарушении ее воздушного пространства неизвестной целью. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил эту позицию после встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Рютте отметил, что во время встречи акцентировали внимание на необходимости мощной противовоздушной обороны для Альянса. «Это еще более важно, учитывая российскую войну против Украины, которая вызвала многочисленные нарушения воздушного пространства стран НАТО, в том числе последнее, которое произошло вчера в Румынии», - подчеркнул он.

Генсек также выразил благодарность румынским властям и командованию объединенных сил НАТО в Европе за быструю и эффективную реакцию на ситуацию. Рютте добавил, что НАТО продолжит усиленное наблюдение, обмен информацией и координацию индивидуальных и коллективных ответов на подобные инциденты.

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