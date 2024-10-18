Практика судов
  1. В мире

НАТО выразило солидарность с Румынией после нарушения ее воздушного пространства

19:54, 18 октября 2024
НАТО обеспокоено важностью противовоздушной обороны Альянса.
НАТО выразило солидарность с Румынией после нарушения ее воздушного пространства
Источник фото: golos.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАТО подтвердило свою солидарность с Румынией в связи с недавним инцидентом, когда Минобороны страны сообщило о нарушении ее воздушного пространства неизвестной целью. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил эту позицию после встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Рютте отметил, что во время встречи акцентировали внимание на необходимости мощной противовоздушной обороны для Альянса. «Это еще более важно, учитывая российскую войну против Украины, которая вызвала многочисленные нарушения воздушного пространства стран НАТО, в том числе последнее, которое произошло вчера в Румынии», - подчеркнул он.

Генсек также выразил благодарность румынским властям и командованию объединенных сил НАТО в Европе за быструю и эффективную реакцию на ситуацию. Рютте добавил, что НАТО продолжит усиленное наблюдение, обмен информацией и координацию индивидуальных и коллективных ответов на подобные инциденты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Началось тестирование кандидатов в апелляционные административные суды – результаты 18 октября

В первый день 5 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 5 не явились.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации завершено – результаты за 18 октября

703 кандидата успешно сдали экзамен, 62 – не набрали проходной балл, а 55 не явились.

В парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации

Народные депутаты предлагают расширить основания для увольнения с военной службы.

Налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой

Государственная налоговая служба разработала законопроект о получении информации о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

Верховный Суд поставил точку в вопросе, произошла ли декриминализация мелких краж

Со времени вступления 9 августа в силу закона 3886-IX уголовная ответственность по статьям 185, 190, 191 УК может наступить, только если размер похищенного превышает 2 НМ, в результате чего часть деяний, на момент их совершения предусматривавших уголовную ответственность, после этого охватывается диспозицией статьи 51 КУоАП – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності