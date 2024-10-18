НАТО висловило солідарність з Румунією після порушення її повітряного простору

НАТО занепокоєне важливістю протиповітряної оборони Альянсу.

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НАТО підтвердило свою солідарність з Румунією у зв'язку з нещодавнім інцидентом, коли Міноборони країни повідомило про порушення її повітряного простору невідомою ціллю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив цю позицію після зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Рютте зазначив, що під час зустрічі акцентували увагу на необхідності потужної протиповітряної оборони для Альянсу. «Це ще більш важливо з огляду на російську війну проти України, яка спричинила численні порушення повітряного простору країн НАТО, в тому числі останнє, яке відбулося вчора у Румунії», – підкреслив він.

Генсек також висловив вдячність румунській владі та командуванню об’єднаних сил НАТО в Європі за швидку та ефективну реакцію на ситуацію. Рютте додав, що НАТО продовжить посилене спостереження, обмін інформацією та координацію індивідуальних і колективних відповідей на подібні інциденти.

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