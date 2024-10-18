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Хмельницький міськрайонний суд заочно засудив депутатку держдуми рф Марію Бутіну до 15 років позбавлення волі

14:40, 18 жовтня 2024
Бутіна голосувала за визнання псевдореспублік «лнр» та «днр».
Хмельницький міськрайонний суд заочно засудив депутатку держдуми рф Марію Бутіну до 15 років позбавлення волі
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Хмельницький міськрайонний суд заочно засудив депутатку держдуми рф до 15 років позбавлення волі. 

Вироком у справі № 686/23780/22 громадянку 36-літню депутатку державної думи рф Марію Бутіну визнано винуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Дії, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків). Громадянці рф призначено покарання у виді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років з конфіскацією усього належного їй майна на користь держави України.

Кримінальне провадження здійснювалося у порядку спеціального за відсутності обвинуваченої, як на етапі досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

Суд зазначає, що 15 лютого 2022 року Бутіна взяла участь у засіданні держдуми, де підтримала постанову із зверненням до путіна з проханням розглянути питання про «визнання самопроголошених донецької та луганської народних республік, як самостійних, суверенних і незалежних держав».

22 лютого цього ж року, беручи участь у черговому такому засіданні, вона підтримала «ратифікацію договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і так званими донецької та луганською народними республіками».

Таким чином, будучи представницею влади, за попередньою змовою групою осіб, вчинила умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вказує суд.

Оскільки суду було невідоме місце проживання депутатки, повідомлення про підозру та повістку про її виклик для допиту до слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області надіслали до на електронну адресу держдуми. Також повістку про виклик жінки до суду опублікували в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр». Однак та до слідчого відділу не з’явилася.

Також, з метою захисту та представлення у кримінальному процесі прав, свобод і законних інтересів підозрюваної було залучено захисника з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Йому було вручено всі копії процесуальних документів, з якими мала ознайомитися росіянка. 

Постановою слідчого від 3 травня 2022 року  Бутіну М.В. оголошено у державний та міжнародний розшук.

Суд констатував, що, зважаючи на специфіку спеціального судового провадження, зберігаючи неупередженість та безсторонність, всі законні інтереси обвинуваченої  було дотримано. Також суд прискіпливо оцінив кожен поданий доказ обвинувачення, зважаючи на підвищений поріг вимогливості до доказування у даному випадку.

Строк відбування основного покарання Бутіній буде обраховуватись з дня її затримання. Застосований до неї запобіжний захід у виді тримання під вартою, залишено без змін також до моменту її затримання.

Учасники  судового провадження мають право оскаржити вирок протягом 30 днів з моменту його проголошення (отримання) до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд, а також отримати копію вироку в суді.

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рф Хмельницький Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

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