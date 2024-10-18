Хмельницкий горрайонный суд заочно приговорил депутата госдумы рф Марию Бутину к 15 годам лишения свободы

Бутина голосовала за признание псевдореспублик «лнр» и «днр».

Хмельницкий горрайонный суд заочно приговорил депутата госдумы рф к 15 годам лишения свободы.

Приговором по делу № 686/23780/22 гражданка 36-летняя депутат государственной думы рф Мария Бутина признана виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Действия, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий). Гражданке рф назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества в пользу государства Украины.

Уголовное производство осуществлялось в порядке специального при отсутствии обвиняемой как на этапе досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.

Суд отмечает, что 15 февраля 2022 года Бутина приняла участие в заседании госдумы, где поддержала постановление с обращением к путину с просьбой рассмотреть вопрос о «признании самопровозглашенных донецкой и луганской народных республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств».

22 февраля того же года, участвуя в очередном таком заседании, она поддержала «ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и так называемыми донецкой и луганской народными республиками».

Таким образом, будучи представительницей власти, по предварительному сговору группой лиц, совершила умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, отмечает суд.

Поскольку суду было неизвестно место жительства депутата, сообщение о подозрении и повестке о вызове для допроса в следственный отдел УСБУ в Хмельницкой области направили в электронный адрес госдумы. Также повестку о вызове женщины в суд опубликовали в газете Кабинета Министров Украины «Правительственный курьер». Однако та в следственный отдел не явилась.

Также, с целью защиты и представления в уголовном процессе прав, свобод и законных интересов подозреваемой был привлечен защитник из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области. Ему были вручены все копии процессуальных документов, с которыми должна была ознакомиться россиянка.

Постановлением следователя от 3 мая 2022 Бутина М.В. объявлена в государственный и международный розыск.

Суд констатировал, что, учитывая специфику специального судебного производства, сохраняя беспристрастность и беспристрастность, все законные интересы обвиняемой были соблюдены. Также суд тщательно оценил каждое представленное доказательство обвинения, учитывая повышенный порог требовательности к доказыванию в данном случае.

Срок отбывания наказания Бутиной будет исчисляться со дня ее задержания. Применяемая к ней мера пресечения в виде содержания под стражей, оставлена ​​без изменений также до момента ее задержания.

Участники судебного разбирательства имеют право обжаловать приговор в течение 30 дней с момента его оглашения (получения) в Хмельницкий апелляционный суд через Хмельницкий горрайонный суд, а также получить копию приговора в суде.

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