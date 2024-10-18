На Николаевщине семья отравилась собранными грибами

В Николаевской области трех человек госпитализировали из-за отравления грибами.

Источник фото: dyvys.info

В Николаевской области семья стала жертвой отравления дикорастущими грибами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Трое взрослых, которые собирали грибы в лесу, употребили их в пищу. Уже на следующий день все они почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью в больницу в Первомайске.

Предварительный диагноз врачей свидетельствует об отравлении грибами.

ГСЧС в очередной раз напоминает любителям «тихой охоты» о важности осторожности:

Собирайте только знакомые грибы.

Не пробуйте сырые грибы.

Избегайте старых и перезревших грибов.

При первых симптомах отравления, таких как тошнота, боль в желудке или аллергическая реакция, срочно обращайтесь к врачу.

Напомним, в Украине повысили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов и ягод.

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