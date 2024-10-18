Виталий Кличко ответил, когда могут запустить движение автомобилей Подольско-Воскресенским мостом

Мер Киева предположил, что Подольско-Воскресенский мост полностью смогут уже открыть в конце октября или начале ноября.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут открыть в конце октября или начале ноября этого года. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, пишет «Киев24».

По его словам, сейчас уже построили участок к дороге на улице Петра Вершигоры к разворотному концу трамвая. Кличко предположил, что Подольско-Воскресенский мост полностью смогут уже открыть в конце октября или начале ноября.

«Каждый, кто поедет, сможет посмотреть, насколько это большой объект. Это не только эта арка через Днепр, он достаточно большой и с этим связаны эти сроки», - объяснил он.

Также, как пишут в медиа, Кличко отметил, что на мосту уже построили три станции будущей ветки метро, ​​которая будет вести в сторону жилого массива «Выгуровщина — Троещина».

«Хотел бы также сказать, что срок реализации этого объекта очень сложный, очень сметный. В теле этого моста уже есть три станции метрополитена», - сказал мэр в комментарии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.