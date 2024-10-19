На Прикарпатье объявлено подозрение мужчине, распылившему газовый баллончик в лицо работнику ТЦК

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

На Прикарпатье сообщили о подозрении мужчине, причинившему телесные повреждения работнику ТЦК. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2024 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области работники РТЦК и СП осуществляли оповещение военнообязанных граждан о мобилизационных мероприятиях во время военного положения и подошли к четырем мужчинам, которые строили дом на неогороженном участке.

Когда военнослужащие попросили предоставить для проверки военно-учетные документы, один из мужчин распилил баллончик со слезоточивым газом в лицо военнослужащему, чем вызвал ожоги глаз.

Санкция статьи предусматривает за указанное уголовное правонарушение наказание в виде ограничения сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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