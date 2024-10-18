Швейцария передаст Украине три машины для разминирования

Швейцария выделит 100 миллионов франков на разминирование в Украине до 2027 года.

Источник фото: ZMINA.info

Швейцария предоставит Украине три специализированные машины для разминирования, которые будут произведены в кантоне Швиц компанией Global Clearance Solutions. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд, отметив, что финансирование техники будет осуществлено за счет федерального общественного бюджета.

Компания Global Clearance Solutions имеет значительный опыт в сфере разминирования, сотрудничая с ООН и различными неправительственными организациями, в частности, со Швейцарским фондом разминирования.

Швейцария планирует развернуть около 100 машин для разминирования в Украине до 2025 года. В общем, до 2027 года страна выделит на эти цели 100 миллионов швейцарских франков (примерно 115 миллионов долларов).

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