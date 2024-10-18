Швейцарія передасть Україні три машини для розмінування

Швейцарія виділить 100 мільйонів франків на розмінування в Україні до 2027 року.

Джерело фото: ZMINA.info

Швейцарія надасть Україні три спеціалізовані машини для розмінування, які будуть вироблені в кантоні Швіц компанією Global Clearance Solutions. Про це повідомила президент Швейцарії Віола Амхерд, зазначивши, що фінансування техніки буде здійснено за рахунок федерального громадського бюджету.

Компанія Global Clearance Solutions має значний досвід у сфері розмінування, співпрацюючи з ООН та різними неурядовими організаціями, зокрема, зі Швейцарським фондом розмінування.

Швейцарія планує розгорнути близько 100 машин для розмінування в Україні до 2025 року. Загалом, до 2027 року країна виділить на ці цілі 100 мільйонів швейцарських франків (приблизно 115 мільйонів доларів).

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