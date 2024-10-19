На Прикарпатті оголошено підозру чоловіку, який розпилив газовий балончик в обличчя працівнику ТЦК

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Прикарпатті повідомили про підозру чоловіку, який заподіяв тілесні ушкодження працівнику ТЦК. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у вересні 2024 року в одному з населених пунктів Івано-Франківщини працівники РТЦК та СП здійснювали оповіщення військовозобов’язаних громадян про мобілізаційні заходи під час воєнного стану та підійшли до чотирьох чоловіків, які будували будинок на неогородженій ділянці.

Коли військовослужбовці попросили надати для перевірки військово-облікові документи, один із чоловіків розпилив балончик зі сльозоточивим газом в обличчя військовослужбовцю, чим спричинив опіки очей.

Санкція статті передбачає за вказане кримінальне правопорушення покарання у виді обмеження на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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