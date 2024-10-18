Практика судів
  1. В Україні

Віталій Кличко відповів, коли можуть запустити рух автомобілів Подільсько-Воскресенським мостом

18:50, 18 жовтня 2024
Мер Києва припустив, що Подільсько-Воскресенський міст повністю зможуть вже відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада.
Віталій Кличко відповів, коли можуть запустити рух автомобілів Подільсько-Воскресенським мостом
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подільсько-Воскресенський міст у Києві можуть відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, пише «Київ24».

За його словами, нині вже побудували ділянку до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая. Кличко припустив, що Подільсько-Воскресенський міст повністю зможуть вже відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада.

«Кожен, хто поїде, зможе подивитись, наскільки це великий об’єкт. Це не тільки ця арка через Дніпро, він достатньо великий і з цим пов’язані ці терміни», - пояснив він.

Також, як пишуть у медіа, Кличко зазначив, що на мосту вже побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву «Вигурівщина — Троєщина».

«Хотів би також сказати, що строк реалізації цього об’єкта дуже складний, дуже кошторисний. У тілі цього моста вже є три станції метрополітену», - сказав мер у коментарі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Віталій Кличко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпочалося тестування кандидатів в апеляційні адміністративні суди – результати 18 жовтня

У перший день 5 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 5 не з’явилися.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

Народні депутати пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби.

Податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової

Державна податкова служба розробила законопроект щодо отримання інформації про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності