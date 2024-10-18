Віталій Кличко відповів, коли можуть запустити рух автомобілів Подільсько-Воскресенським мостом

Мер Києва припустив, що Подільсько-Воскресенський міст повністю зможуть вже відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Подільсько-Воскресенський міст у Києві можуть відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, пише «Київ24».

За його словами, нині вже побудували ділянку до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая. Кличко припустив, що Подільсько-Воскресенський міст повністю зможуть вже відкрити наприкінці жовтня або на початку листопада.

«Кожен, хто поїде, зможе подивитись, наскільки це великий об’єкт. Це не тільки ця арка через Дніпро, він достатньо великий і з цим пов’язані ці терміни», - пояснив він.

Також, як пишуть у медіа, Кличко зазначив, що на мосту вже побудували три станції майбутньої гілки метро, яка буде вести у бік житлового масиву «Вигурівщина — Троєщина».

«Хотів би також сказати, що строк реалізації цього об’єкта дуже складний, дуже кошторисний. У тілі цього моста вже є три станції метрополітену», - сказав мер у коментарі.

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