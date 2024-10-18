На Миколаївщині родина отруїлася зібраними грибами

У Миколаївській області родина стала жертвою отруєння дикорослими грибами, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Троє дорослих, які збирали гриби в лісі, вжили їх у їжу. Вже наступного дня всі вони відчули погіршення самопочуття і звернулися за медичною допомогою до лікарні в Первомайську.
Попередній діагноз лікарів свідчить про отруєння грибами.
ДСНС вкотре нагадує поціновувачам «тихого полювання» про важливість обережності:
Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів та ягід.
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