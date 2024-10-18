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OpenAI випустила застосунок ChatGPT для Windows

20:12, 18 жовтня 2024
Програма ChatGPT для Windows може працювати на більшості комп’ютерів з Windows 10, але наразі має певні обмеження.
OpenAI випустила застосунок ChatGPT для Windows
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Компанія OpenAI оголосила про початок тестування спеціального додатку ChatGPT для Windows. 

Наразі додаток доступний лише користувачам ChatGPT Plus, Team, Enterprise та Edu. За словами OpenAI, це перша версія, яка з’явилася раніше за «повноцінний додаток» наприкінці року.

Як і у випадку з додатком ChatGPT для macOS, додаток ChatGPT для Windows дозволяє згортати його у невелике «додаткове» вікно поруч з іншими додатками під час роботи. 

Можна швидко отримати доступ до нього, використовуючи клавіші Alt + Space.

Користувач може завантажувати в нього файли та фотографії, отримувати стислі виклади документів та створювати зображення за допомогою генератора зображень DALL-E 3 від OpenAI.

Програма доступна в Microsoft Store і дозволяє завантажувати файли та фотографії в ChatGPT. Є доступ до попереднього перегляду моделі OpenAI o1, здатної «міркувати». Однак наразі застосункку не вистачає кількох функцій, зокрема розширеного голосового режиму.

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