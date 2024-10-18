В Житомирском апелляционном суде избрали заместителя председателя суда и секретаря судебной палаты

На должность заместителя председателя суда избрана Наталья Григорусь.

В Житомирском апелляционном суде состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность заместителя председателя суда и секретаря судебной палаты по рассмотрению гражданских дел.

Так, согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на должность заместителя председателя Житомирского апелляционного суда избрана судья судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Григорусь Наталья Иосифовна.

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» секретарем судебной палаты по рассмотрению гражданских дел избрана судья этой палаты Микитюк Ольга Юрьевна.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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