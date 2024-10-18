Гоструда объясняет, какой документ нужен для подтверждения права на отпуск при рождении ребенка

Государственная служба по вопросам труда объяснила, какой документ подтверждает право работника на отпуск при рождении ребенка.
Соответствующее право подтверждает копия документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.
Лицо, получившее отпуск при рождении ребенка, обязано предоставить работодателю эти документы в течение 30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск.
Отпуск при рождении ребенка предоставляется работодателем лица, желающего им воспользоваться.
Чтобы получить отпуск при рождении ребенка, работник должен предоставить заявление о предоставлении отпуска и предъявить документы.
Напомним, Минюст разъяснил особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Добавим, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.
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