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Гоструда объясняет, какой документ нужен для подтверждения права на отпуск при рождении ребенка

22:00, 18 октября 2024
Соответствующее право подтверждает копия документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.
Гоструда объясняет, какой документ нужен для подтверждения права на отпуск при рождении ребенка
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Государственная служба по вопросам труда объяснила, какой документ подтверждает право работника на отпуск при рождении ребенка.

Соответствующее право подтверждает копия документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.

Лицо, получившее отпуск при рождении ребенка, обязано предоставить работодателю эти документы в течение 30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск.

Отпуск при рождении ребенка предоставляется работодателем лица, желающего им воспользоваться. 

Чтобы получить отпуск при рождении ребенка, работник должен предоставить заявление о предоставлении отпуска и предъявить документы.

Напомним, Минюст разъяснил особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Добавим, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

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