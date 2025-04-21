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Впервые – боевое моделирование войны с Китаем – стартовали масштабные учения США и Филиппин

16:41, 21 апреля 2025
США и Филиппины проводят масштабные военные учения с фокусом на возможный конфликт в Тайваньском проливе.
Впервые – боевое моделирование войны с Китаем – стартовали масштабные учения США и Филиппин
Фото: iPress.ua
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Стартовали совместные учения армий США и Филиппин Balikatan. В этом году они впервые предусматривают полноценное моделирование боевых действий на случай вооруженного конфликта в потенциально горячих регионах, таких как Тайвань или Южно-Китайское море. Об этом сообщает Financial Times.

Участие в тренировках принимают около 18 тысяч военнослужащих. Американская сторона развернет противокорабельные ракеты в Лусонском проливе, недалеко от Тайваня. Сценарии учений включают защиту островов, отражение вражеского вторжения и ракетные удары по кораблям противника с берега.

Филиппины предоставили США доступ еще к четырем своим военным базам - в дополнение к пяти, согласованным ранее. Военные учения продлятся 10 дней и охватят три острова вблизи Тайваня. В прошлом году в программу впервые включили самый северный регион Филиппин - Батанес, где уже проводились тренировки по возвращению стратегического острова.

Отдельное внимание уделят охране акваторий возле спорных рифов в Южно-Китайском море, на которые Китай заявляет претензии. В частности, пятидневные учения пройдут вблизи острова Балабак - рядом с регионами, где Филиппины неоднократно вступали в конфликты с китайскими силами.

Также состоятся боевые стрельбы на острове Палаван, направленные на отработку обороны побережья. Впервые к учениям присоединятся японские войска - не как наблюдатели, а как полноценные участники.

Эксперты расценивают Balikatan-2025 как подтверждение того, что США фокусируются на усилении своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на беспокойство союзников из-за смены политического курса в Вашингтоне.

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США военные Китай обучение

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