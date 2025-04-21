Вперше — бойове моделювання війни з Китаєм – стартували масштабні навчання США та Філіппін

США і Філіппіни проводять масштабні військові навчання з фокусом на можливий конфлікт у Тайванській протоці.

Фото: iPress.ua

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Стартували спільні навчання армій США та Філіппін Balikatan. Цього року вони вперше передбачають повноцінне моделювання бойових дій на випадок збройного конфлікту в потенційно гарячих регіонах, таких як Тайвань чи Південно-Китайське море. Про це повідомляє Financial Times.

Участь у тренуваннях беруть близько 18 тисяч військовослужбовців. Американська сторона розгорне протикорабельні ракети в Лусонській протоці, що неподалік від Тайваню. Сценарії навчань включають захист островів, відбиття ворожого вторгнення та ракетні удари по кораблях противника з берега.

Філіппіни надали США доступ ще до чотирьох своїх військових баз – на додаток до п’яти, погоджених раніше. Військові навчання триватимуть 10 днів і охоплять три острови поблизу Тайваню. Минулого року в програму вперше включили найпівнічніший регіон Філіппін — Батанес, де вже проводились тренування із повернення стратегічного острова.

Окрему увагу приділять охороні акваторій біля спірних рифів у Південно-Китайському морі, на які Китай заявляє претензії. Зокрема, п’ятиденні навчання пройдуть поблизу острова Балабак — поруч із регіонами, де Філіппіни неодноразово вступали в конфлікти з китайськими силами.

Також відбудуться бойові стрільби на острові Палаван, спрямовані на відпрацювання оборони узбережжя. Вперше до навчань приєднаються японські війська — не як спостерігачі, а як повноцінні учасники.

Експерти розцінюють Balikatan-2025 як підтвердження того, що США фокусуються на посиленні своєї присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні, попри занепокоєння союзників через зміну політичного курсу у Вашингтоні.

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