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ВРП повідомила, скільки з початку року надійшло подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою

16:18, 21 квітня 2025
У першому кварталі 2025 року до ВРП надійшло 4 подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
ВРП повідомила, скільки з початку року надійшло подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою
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Протягом січня - березня 2025 року до ВРП надійшло 4 клопотання Офісу Генерального прокурора, а саме:

- 3 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

- 1 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Упродовж трьох місяців 2025 року до ВРП надійшло 4 подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою, за результатами розгляду яких Вищою радою правосуддя прийнято:

- 3 рішення про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

- 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

За результатами розгляду клопотань протягом вказаного періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

3 рішення про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 2 рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 1 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 1 рішення про відмову у задоволення клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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суддя ВРП

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