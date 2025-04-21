ВСП сообщил, сколько с начала года поступило представлений о предоставления согласия на задержание судьи и содержание его под стражей

В первом квартале 2025 года в ВСП поступило 4 представления о предоставления согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

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В течение января – марта 2025 года в ВСП поступило 4 ходатайства Офиса Генерального прокурора, а именно:

- 3 ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

- 1 ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

За три месяца 2025 года в ВСП поступило 4 представления о даче согласия на задержание судьи и содержание его под стражей, по результатам рассмотрения которых Высшим советом правосудия принято:

- 3 решения о предоставления согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

- 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставления согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайств за указанный период Высшим советом правосудия принято:

- 3 решения об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:

- 2 решения о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

- 1 решение о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

- 1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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