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Туристов не пустили в Колизей из-за визита в Рим семьи Венса – теперь делом займется прокуратура

21:58, 21 апреля 2025
В Италии подадут жалобу из-за закрытия Колизея во время визита семьи вице-президента США.
Туристов не пустили в Колизей из-за визита в Рим семьи Венса – теперь делом займется прокуратура
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Итальянская некоммерческая организация Codacons готовит жалобу в прокуратуру Рима из-за временного закрытия Колизея во время визита семьи вице-президента США Джей Ди Венса. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как ранее сообщалось, туристов не пустили в Колизей из-за вице-президента США, который так и не пришел. Инцидент вызвал недовольство среди туристов, которые не смогли попасть к достопримечательности, несмотря на приобретенные билеты или длительное ожидание в очередях. Codacons считает, что решение закрыть Колизей является нарушением прав посетителей.

Президент организации Карло Риенци заявил, что закрытие может содержать признаки нарушений в сфере предоставления общественных услуг. Codacons настаивает на необходимости расследования - чтобы выяснить, были ли в действиях организаторов основания для ограничения доступа и кто должен нести ответственность.

Колизей закрыли из соображений безопасности во время частного визита. Известно, что сам вице-президент оставался на вилле Таверна, а его жена Уша Вэнс посетила памятник.

Жалобу в магистраты Codacons планирует подать в ближайшее время с просьбой установить, были ли действия администрации законными и не были ли при этом нарушены права граждан.

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Италия

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