Туристів не пустили до Колізею через візит до Рима родини Венса — тепер справою займеться прокуратура

В Італії подадуть скаргу через закриття Колізею під час візиту родини віцепрезидента США.

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Італійська некомерційна організація Codacons готує скаргу до прокуратури Рима через тимчасове закриття Колізею під час візиту родини віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє агентство ANSA.

Як раніше повідомлялося, туристів не пустили до Колізею через віцепрезидента США, який так і не прийшов. Інцидент викликав невдоволення серед туристів, які не змогли потрапити до пам’ятки, попри придбані квитки або тривале очікування в чергах. Codacons вважає, що рішення закрити Колізей є порушенням прав відвідувачів.

Президент організації Карло Ріенці заявив, що закриття може містити ознаки порушень у сфері надання громадських послуг. Codacons наполягає на необхідності розслідування — аби з’ясувати, чи були у діях організаторів підстави для обмеження доступу та хто має нести відповідальність.

Колізей закрили з міркувань безпеки під час приватного візиту. Відомо, що сам віцепрезидент залишався на віллі Таверна, а його дружина Уша Венс відвідала пам’ятку.

Скаргу до магістратів Codacons планує подати найближчим часом з проханням встановити, чи були дії адміністрації законними та чи не були при цьому порушені права громадян.

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