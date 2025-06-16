Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья — список

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.
В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:
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