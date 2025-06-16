Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья — список

Перечень документов, которые могут служить основанием для увольнения работника по состоянию здоровья.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключении врачебно-консультационной комиссии относительно необходимости изменения места работы, указанном в журнале записей заключений такой комиссии;

уведомлением работодателя о группе инвалидности и её причине либо выпиской из акта осмотра МСЭК, либо индивидуальной программой реабилитации;

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определённой категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

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