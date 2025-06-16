Суд поддержал штраф в миллион гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных — истец не доказал вину госорганов

Плательщик не доказал наличие обстоятельств, которые исключили возможность своевременной регистрации налоговых накладных.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом была проведена камеральная проверка соблюдения порядка регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, по результатам которой был составлен акт, в котором зафиксированы нарушения пункта 201.10 статьи 201 Налогового кодекса в связи с несвоевременной регистрацией в Едином реестре налоговых накладных налоговых накладных/расчетов корректировки.

На основании акта контролирующим органом было принято налоговое уведомление-решение, которым в соответствии с пунктом 120-1.1 статьи 120 Налогового кодекса Украины применён к плательщику штраф в размере 1 019 783 гривны.

В обоснование исковых требований истец указал, что регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки за пределами предельного срока произошла по вине субъектов властных полномочий, в частности, из-за незачисления ответчиком средств в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в размере 3 526 877,96 грн и неперечисления Министерством финансов субвенций в размере 9 963 027,49 грн в 2017 году, что фактически привело к уменьшению лимита в СЭА для регистрации налоговых накладных. Таким образом, это является обстоятельством, указывающим на невозможность реализации плательщиком налога обязанности по регистрации налоговых накладных в соответствующем размере по вине соответствующих государственных учреждений.

В ходе судебного разбирательства представители контролирующего органа указали, что истец мог быть освобождён от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в случае невозможности своевременного выполнения своей налоговой обязанности на основании подпункта 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, при условии предоставления соответствующих доказательств.

Вместе с тем, плательщик не предоставил контролирующему органу заявления с подтверждающими документами об отсутствии возможности выполнения своих налоговых обязанностей и не обосновал неправомерность налогового уведомления-решения вышеуказанными обстоятельствами.

Суд поддержал позицию контролирующего органа и указал, что лишь факт невыполнения государством своих финансовых обязательств перед истцом в определённых договорных правоотношениях не является основанием для невыполнения им своих налоговых обязанностей и освобождения от ответственности за это.

Кроме того, пассивное поведение истца не свидетельствует о том, что он со своей стороны совершил все необходимые, возможные и зависящие от него действия для недопущения нарушения сроков регистрации налоговых накладных, что в установленной в этом деле совокупности обстоятельств является основанием для применения штрафных (финансовых) санкций в соответствии с пунктом 120-1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины.

Суд указал на отсутствие каких-либо надлежащих обоснований и пояснений, каким образом сумма полученных субвенций в 2017 году позволила бы своевременно зарегистрировать налоговые накладные, составленные в июле 2022 года.

Следовательно, плательщик налога имел техническую возможность реализовать право регистрации налоговых накладных в случае недостаточности суммы регистрационного лимита в СЭА НДС за отчётный период, в котором возникло превышение налоговых обязательств.

Суд пришёл к выводу, что налоговый орган надлежащим образом определил размеры штрафных (финансовых) санкций, а спорное налоговое уведомление-решение соответствует требованиям действующего законодательства, и, следовательно, основания для его отмены отсутствуют.

Указанные доводы привели к вынесению решения Полтавским окружным административным судом от 21 мая 2025 года по делу № 440/12335/24 в пользу контролирующего органа.

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