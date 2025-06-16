Суд підтримав штраф у мільйон гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних — позивач не довів провину держорганів

Платник не довів наявність обставин, які унеможливили вчасну реєстрацію податкових накладних.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку щодо дотримання порядку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, за наслідками якої складений акт, яким зафіксовані порушення пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу у зв'язку з несвоєчасною реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування.

На підставі акту контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким згідно пункту 120-1.1 статті 120 ПК України, застосовано до платника штраф у розмірі 1 019 783 гривень.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування поза граничним строком відбулася з вини суб’єктів владних повноважень, зокрема, не зарахування відповідачем коштів у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у розмірі 3 526 877, 96 грн та не перерахунок Мінфіном субвенцій в розмірі 9 963 027,49 грн у 2017 році фактично призвели до зменшення ліміту в СЕА для реєстрації податкових накладних. Таким чином, це являється обставиною, яка вказує на неможливість реалізації платником податку обов’язку щодо реєстрації податкових накладних у відповідному розмірі з вини відповідних державних установ.

В ході судового розгляду представниками контролюючого органу зазначено, що позивач міг бути звільнений від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, у випадку неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок на підставі підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України, за умови надання відповідних доказів.

Разом з тим, платник не надавав до контролюючого органу заяви з підтверджуючими документами про відсутність можливості виконання своїх податкових обов’язків та не обґрунтував протиправність податкового повідомлення-рішення вищенаведеними обставинами.

Судом підтримано позицію контролюючого органу та зазначено, що лише існування факту невиконання державою своїх фінансових зобов’язань перед позивачем у певних договірних правовідносинах не є підставою для невиконання ним своїх податкових обов’язків та звільнення від відповідальності за це.

Разом з тим, пасивна поведінка позивача не свідчить про те, що він зі свого боку вчинив всі необхідні, можливі та залежні від нього дії для недопущення порушення строків реєстрації податкових накладних, що за встановленою у цій справі сукупності обставин є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1 статті 120-1 ПК України.

Суд зазначив про відсутність жодних належних обґрунтувань та пояснень, яким чином сума отриманих субвенцій у 2017 році надала б змогу своєчасно зареєструвати податкові накладні, складені у липні 2022 року.

Отже, платник податку мав технічну можливість реалізувати право реєстрації податкових накладних в разі недостатності суми реєстраційного ліміту в СЕА ПДВ за звітній період, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань.

Суд дійшов висновку, що податковий орган належним чином визначив розміри штрафних (фінансових) санкцій та спірне податкове повідомлення-рішення відповідає вимогам чинного законодавства, а отже, підстави для його скасування – відсутні.

Зазначені доводи призвели до винесення рішення Полтавським окружним адміністративним судом від 21 травня 2025 року у справі № 440/12335/24 на користь контролюючого органу.

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