Дополнительные выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью продлены до конца июля: кто получит

Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля.
Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа продолжают до конца июля дополнительные выплаты для поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью.
Тем, кто соответствует условиям программы, Всемирная продовольственная программа компенсирует разницу между уже получаемой социальной выплатой и суммой 3250 гривен.
Кто может получить выплаты?
Пенсионеры, которые:
Люди с инвалидностью, которые:
Подача заявлений или регистрация не требуется.
Помощь будет выплачена автоматически тем же способом, которым вы уже получаете пенсию или социальные выплаты.
Помощь предоставляется только наиболее уязвимым категориям населения. Не все пенсионеры и получатели социальной помощи подпадают под критерии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.