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Дополнительные выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью продлены до конца июля: кто получит

20:20, 16 июня 2025
Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля.
Дополнительные выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью продлены до конца июля: кто получит
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Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля.

Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа продолжают до конца июля дополнительные выплаты для поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью.

Тем, кто соответствует условиям программы, Всемирная продовольственная программа компенсирует разницу между уже получаемой социальной выплатой и суммой 3250 гривен.

Кто может получить выплаты?

Пенсионеры, которые:

  • получают пенсию (с учетом всех надбавок) менее 3 250 грн/мес;
  • не получали никакой другой финансовой помощи (как ВПО или от международных организаций) с марта 2023 года;
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий.

Люди с инвалидностью, которые:

  • не имеют права на пенсию или являются лицами с инвалидностью;
  • имеют инвалидность с детства или являются детьми с инвалидностью;
  • получают государственную социальную помощь менее 3 250 грн/мес.;
  • не получают никакой другой финансовой помощи (как ВПО или от международных организаций);
  • проживают в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях (кроме временно оккупированных территорий).

Подача заявлений или регистрация не требуется.

Помощь будет выплачена автоматически тем же способом, которым вы уже получаете пенсию или социальные выплаты.

Помощь предоставляется только наиболее уязвимым категориям населения. Не все пенсионеры и получатели социальной помощи подпадают под критерии.

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